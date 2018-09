Polícia Militar prende casal com LSD e quatro quilos de maconha

Na tarde desta segunda-feira em Wenceslau Braz

Através de informações privilegiadas dos Agentes de Inteligência do 2º BPM, Rafaela Alves de Lara Gonçalves, moradora de Curitiba viajaria até Wenceslau Braz, para realizar uma entrega de entorpecentes para Mauro Elias dos Santos, alcunha “Nego”, o qual seria associado com Rithiele Gabriel de Oliveira, alcunha “Madrugadão ou WB” ( que está preso na carceragem de Siqueira Campos).

Segundo as informações Rithiele e Rafaela teriam um relacionamento íntimo.

Os agentes montaram pontos de observação e vigilância com intuito de prendê-los, sendo que por volta das 13h20m, Rafaela foi vista descendo do ônibus da Princesa do Norte, enquanto Mauro aguardava sentado num banco.

Quando ambos se encontraram, foi dada voz de abordagem. A mulher estava com seis tabletes de maconha pesando quatro quilos e dez gramas, 14 pontos da droga sintética conhecida como LSD e R$ 137,00 (foto).

A dupla foi presa em flagrante.