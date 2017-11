Polícia Militar prende dois assassinos em Carlópolis

Na tarde desta terça-feira na zona rural

Exclusivo – A Polícia Militar de Carlópolis prendeu, às 15h30m desta terça-feira, dia 28, dois assassinos confessos: Claudinei Souza, 24 anos, e Paulo Sérgio Leite da Silva, 21.

A corporação cumpriu Mandado de Prisão expedido pela juíza Andréa Russar Rachel no Sítio Fogaça.

A acusação é pelo art. 121, § 2º homicídio qualificado.



Os dois indivíduos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Carlópolis para as devidas providências.

No último dia cinco, a dupla matou João Batista Inhani dos Santos entre 22 e 23 horas do domingo, em Carlópolis.

Ele estava na casa de um “amigo” , Paulo Sérgio e de outro, apelidado “Maguila”( Gelson dos Santos Vieira), juntamente com o primo “Nei” (Claudinei de Souza).

Houve uma discussão banal.

A dupla matou a vítima a golpes de faca no tórax e abdômem, deixando o corpo (foto) perto de uma mina de água.

O corpo foi localizado numa pastagem próxima do Sítio Fogaça.