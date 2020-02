Polícia Militar prende dois bandidos em Tomazina

No meio da tarde desta sexta-feira no centro da cidade

Lucas Inocêncio (foto), de 25 anos, foi preso pela Polícia Militar às 15 horas desta sexta-feira, dia 31, na rua Padre Camargo, centro de Tomazina.

As equipes foram até uma casa suspeita no endereço e realizaram o cerco.

Dispensando uma mochila, o elemento pulou o muro, mas foi surpreendido pela PM que estava no local.

Lucas é de Wenceslau Braz e foragido da cadeia de Cambará.

Na mochila deixada por ele, havia revólver calibre 38, carregado com seis munições, duas munições sobressalentes e anotações sobre o comércio de drogas.

Na residência estava o casal morador, que além de dar guarida ao bandido, a todo tempo tumultuou os trabalhos da corporação.

Em buscas pela casa, encontraram, dentro do guarda-roupas 15 pedras de crack e mais uma pedra grande da mesma droga (fracionada renderia aproximadamente 75 porções); do lado do entorpecente havia uma carteira, a qual o morador pegou durante a tentativa de fuga e colocou no seu bolso.

A carteira também foi apreendida e constatado que continha dinheiro em notas diversas, típico do narcotráfico; também foram apreendidos apetrechos utilizados para embalar entorpecente; o indivíduo (homem do casal, 36 anos) assumiu a propriedade da droga, bem como a realização do comércio do tóxico, recebendo voz de prisão por esse crime.

Lucas também recebeu voz de prisão por ser procurado pela Justiça e por porte ilegal de arma de fogo (o revólver também era furtado).

Ambos foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil de Tomazina.