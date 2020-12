Flagrante realizado numa residência localizada na rua Jequitibá

Duas pessoas foram presas no fim de semana, durante a Operação Sinergia, na rua Jequitibá em Wenceslau Braz. De acordo com as informações, o caso foi registrado após a Agência Local de Inteligência receber denúncias anônimas.

À vista disso, os Policiais Militares montaram um ponto de observação, quando viram um suspeito saindo da residência com 11 porções de cocaína, todas já preparadas para comercialização.

O elemento informou que que dentro da casa havia mais 22 porções de cocaína , um tablete de maconha e uma balança de precisão. Nesse momento, chegou um usuário, na revista pessoal localizaram uma bucha de maconha e R$ 376.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão aos envolvidos e apresentados à autoridade policial competente.