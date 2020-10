Polícia Militar prende dois ladrões em Cambará

Praticaram o crime numa residência e numa loja da cidade

Na noite desta quarta-feira, dia 21, às 21 horas, dois rapazes de 19 e 24 anos foram presos por furto na rua Vitório Amadei, em Cambará.

De acordo com as informações, eles praticaram o crime numa residência e numa loja da cidade. A equipe policial começou a atender o caso após denúncia e, ao passo que foi procurar o principal suspeito, outra vítima fez contato e também informou o ocorrido em sua propriedade.

Durante patrulha, descobriram onde o acusado estava, endereço em que encontraram, além dele, o outro indivíduo de 19 anos, o qual correu para dentro da casa ao perceber a presença policial. Ao ser solicitado que o de 24 anos saísse, nada de ilícito foi localizado, entretanto, ambos confessaram o crime.

As autoridades entraram no imóvel e acharam os objetos dentro de um dos quartos da casa. Diante dos fatos, foram encaminhados, junto com os autores, ao Pelotão da Polícia Militar. Eles seguem presos na Delegacia de Polícia Civil.