Polícia Militar prende dois ladrões em Santo Antônio da Platina

A Polícia Militar (soldados Góis,Nilcéia,Santos e Vernier) prendeu dois ladrões nesta sexta-feira, dia 19, após assaltarem a Panificadora Santa Terezinha (fotos), no bairro Vila Velha, rua Benedito Lúcio Machado em torno das sete horas da manhã.Trata-se de Júlio César de Oliveira Coelho, 27 anos, e Murilo da Silva Castrok, 24 (fotos).

As equipes foram ao local e obtiveram a informação de que se tratava de dois indivíduos, um trajando camiseta de cor vermelha e o outro trajando blusa de cor verde, ambos de bermudas.

Um deles ficou do lado de fora, enquanto o outro invadiu o estabelecimento, fazendo menção que estava armado anunciou o roubo e saiu rapidamente, levando consigo um notebook, dois celulares, dois maços de cigarros e aproximadamente R$ 70,00 em notas e moedas.

Os dois tomaram sentido bairro Sindicato/Altvater, sendo seguidos pelo proprietário da panificadora, ele acabou perdendo a dupla de vista, nas proximidades das Casinhas do Banana.

Mas, a PM descobriu onde estava um deles,na minha d’água do Altvater, o qual foi identificado e reconhecido pelo dono da panificadora como sendo um dos autores do crime.

Questionado sobre o comparsa e os objetos levados, disse não saber de quem se tratava. Salienta-se que pelas imagens da câmera de segurança foi possível identificar o segundo envolvido.

Ato contínuo, as equipes receberam uma informação anônima relatando que o segundo envolvido estava na residência de sua irmã, no Conjunto Bela Manhã, onde após permissão da proprietária foi abordado e admitiu o assalto. Questionado sobre onde estariam os objetos roubados, disse que parte teria dispensado durante a fuga e o restante com seu cúmplice.

Diante dos fatos, os dois marginais foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.

Destaque para os PMs, que iniciaram o plantão às 20 horas de quinta e trabalharam na ocorrência até em torno das 15 horas desta sexta-feira.

Na delegacia, um dos detidos acabou confessando que o notebook estava no quintal de uma residência, por onde passaram durante sua fuga. Quanto aos demais objetos e restante do dinheiro não foram localizados.