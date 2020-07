Polícia Militar prende foragido em Ibaiti

Pessoa que estava com ele na casa também recebeu voz de prisão

Na madrugada de terça-feira, dia 30, às 03h, duas pessoas foram presas na Rua da Amizade em Ibaiti. De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, as prisões aconteceram pois um deles era foragido da Justiça e, devido a isso, receberam uma denúncia a qual informava seu paradeiro.

As equipes da Agência Local de Inteligência, Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e Rádio Patrulha se deslocaram ao local e encontraram a dupla. Em revista pela residência localizaram 35 gramas de maconha, dois celulares e um caderno de anotações de tráfico de drogas.

À vista disso, foram encaminhados ao Hospital Municipal para exame médico e, na sequência, à 37ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ibaiti.