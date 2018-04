Polícia Militar prende ladrão de loja de Ibaiti

Bandido confessou o crime

Policiais Militares da Agência de Inteligência do 2º BPM em conjunto com os PMs da ALI/5ºBPM/Cambé prenderam Gustavo Miranda (foto) de 20 anos, suspeito de autoria de furto qualificado numa loja de celulares na cidade localizada na Rua Teófilo Marques, em Ibaiti, na madrugada de terça-feira (9).

No crime, os marginais arrombaram a porta do estabelecimento e subtraíram dez aparelhos celulares de alto valor.

A equipe ALI/2ºBPM iniciou diligências investigativas, identificando o veículo utilizado no furto como sendo um Renault Clio de cor vermelha e com base nesta informação, chegaram a identificação de um dos suspeitos do crime, morador da cidade de Cambé.

Após diligências, abordaram o veículo Clio, cor vermelha, que estava sendo conduzido pelo suspeito, na BR 369, Bairro Tarobá, naquela cidade.

Em revista pessoal, foi localizado em posse do rapaz um aparelho celular moto G5s Plus, o qual foi constatado através de consulta do seu número de IME, como sendo produto furtado da loja de celulares de Ibaiti.

Na casa do marginal foi localizado mais um aparelho furtado que estava em seu quarto, sendo um aparelho LG- K10.

Gustavo admitiu a participação no furto com outros três elementos, os quais ele não sabe os nomes, conhecendo apenas pelos apelidos e que são moradores do bairro Jardim Amparo, Cambé.