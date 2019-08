Polícia Militar prende ladrão no centro platinense

Na tarde desta quinta-feira

Gustavo Pereira Garcia (foto) foi encarcerado depois de cometer um crime na tarde desta quinta-feira, dia 29, na rua Marechal Deodoro, centro de Santo Antônio da Platina.

Após receber sobre suas vendas, uma mulher estava dentro do seu Fiat Línea de cor verde quando o marginal passou o corpo na porta que estava com vidro aberto pegando dinheiro e cheques no console do veículo. Na sequência, fugiu a pé.

Um comerciante viu e identificou o elemento e passou a discrição para os PMs que foram até a casa do ladrão.

Apelidado de “Gu” , não reagiu e admitiu o furto, informando ter gasto 200 reais com crack e jogado fora os três cheques. A vítima o reconheceu.

Ele permanece preso à disposição da Justiça. Os soldados Castro, Ernani e Santos participaram da bem sucedida ação.