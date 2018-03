Polícia Militar prende pai e filho em Jacarezinho

No bairro Aeroporto

O npdiario confirmou nesta terça-feira, dia seis, a prisão de Leonardo Camargo Cândido (foto) na Rua Levy Taborda, bairro Aeroporto, em Jacarezinho.

A P2 já vinha monitorando uma quadrilha de traficantes na cidade há vários dias e sabia que o bando iria para a fazenda Pinhalzinho para um jogo de futebol e alguns levariam consigo armas de fogo e drogas.



As equipes Rádio-patrulham, Rotam, canil e Agência de Inteligências integradas abordaram todos em sintonia e localizaram um revólver.38 com Arildo Camargo; em abordagem a outro veículo revistaram seu filho, Leonardo, mas nada de ilícito foi encontrado.

Na residência do jovem havia uma motocicleta que fora roubada na cidade de Ourinhos/SP em dois de fevereiro último.

Foram apreendidos empunhadura de revólver,coldre, uma balança de precisão, uma placa de motocicleta e uma Honda CG Titan.