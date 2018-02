Saiba detalhes da ação da PM na prisão de bando com 17, 3 kg de maconha

Na Rua João Benedetti Carvalho no distrito de Monte Real

Em torno das 21h50m desta segunda-feira, dia 19, a Agência Local de Inteligência de Santo Antônio da Platina recebeu informações que uma grande quantidade de entorpecentes chegaria para a pessoa de Everton Munhoz, vulgo “Pistolinha” (foto principal). Veja todos os detalhes abaixo:

A Agência local de Inteligência da PM de Ibaiti recebeu uma denúncia de que duas meninas da cidade estavam transportando drogas de Maringá para Santo Antônio da Platina.Repassada a informação para PMs platinenses em patrulhamento pela avenida Frei Guilherme Maria, nas proximidades da rodoviária,foi visto um Fiat Palio de cor prata de de Ibaiti, em atitude suspeita.

Dada voz de abordagem ao veículo, de pronto os três ocupantes desceram e foram revistados e posteriormente identificados, com eles nada de ilícito foi encontrado. em conversa, disseram estar esperando duas amigas que estariam vindo de Ourinhos(SP) de ônibus e que iriam dar carona de volta para ibaiti. diante do exposto encaminharam o trio para a 4ª Cia para averiguar a situação.

No local, pelo smartphone uma das meninas havia enviado mensagem de whatsapp indicando já estar no Monte Real aguardando a carona.Com apoio da Rotam, se deslocaram e encontraram a moça aguardando em frente a uma residencia.Quando as equipes chegaram, dois indivíduos saíram correndo sentido a um matagal nos fundos, onde apos buscas foi localizado “Pistolinha”, o qual já é conhecido no meio policial pela mercância de entorpecentes.

Com o marginal,havia porções de maconha pesando 63 gramas.O outro individuo que correu foi identificado como Jhonatan Gonzaga Viana o qual é foragido da cadeia e também sua esposa.

Na sequência, flagradas porções da erva em guarda-roupas, em sacolas,e o cão Thor encontrou mais dentro de uma caixa de papelão na casa com 16, 900 quilos.

Everton então confessou: “Já perdi mesmo, não tenho porque mentir, a droga é minha mesmo, eu paguei para R$ 500,00 adiantados e mais R$ 500,00 agora pra ela trazer a droga para mim”.

Ainda durante as buscas o soldado Góis achou jogado no mato da mureta em frente da casa, aonde jessica estava sentada, mais três buchas porções de maconha pesando aproximadamente 42g e uma porção de crack pesando aproximadamente 10 gramas.

Na residencia também foi encontrada uma motocicleta Honda Titan 150 vermelha de chassi suprimido e placa não condizenste com a da moto, além de três correntes aparentemente de ouro e dois relógios um branco e um dourado.

Após realizadas diligências foram obtidos os seguintes resultados:

↘ 10 gramas de substância de crack;

↘ 17,330kg de maconha (20 tabletes);

↘ Uma moto apreendida (por adulteração de sinal identificador de veículo);

↘ 02 facas;

↘ 02 Relógios de pulso;

↘ 03 Correntes douradas;

↘ 08 Celulares apreendidos;

↘ R$ 545,00 (em espécie);

↘ 4 presos por tráfico;

* Everton Munhoz, “Pistolinha”;

*Jéssica Leite da Silva;

* Christian Alves de Souza;

* Guilherme de Souza Klug;

* Duas meninas de 17 anos apreendidas.