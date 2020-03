Polícia Militar prende quadrilha em Ribeirão do Pinhal

Um dos envolvidos usava tornozeleira

Nesta quinta-feira, dia 26, às 16h20m, dois homens foram presos e três menores apreendidos na rodovia PR-436, em Ribeirão do Pinhal.

De acordo com a Polícia Militar, houve uma denúncia a qual afirmava que a quadrilha estava vendendo motocicletas na carroceria de uma picape Strada.

Por isso,a equipe se deslocou à rodovia rural e ficou aguardando no cruzamento da estrada que dá acesso ao aterro sanitário. Às 16h52min, o veículo denunciado passou pela via, sendo de imediato dada voz de parada e abordagem.

Havia dois homens na cabine do veículo, mais três rapazes (dois deles menores) e duas motocicletas na carroceria. As motocicletas eram uma Honda/ NXR 125 Bros que apresentava alerta de furto e uma Honda/CG 125 Titan roxa, a qual estava com a placa adulterada (Um dos adolescentes assumiu a propriedade da moto que estava com a placa adulterada).

Indagados, os indivíduos que estavam na cabine da Strada, afirmaram que foram com os três rapazes até o Distrito da Triolândia, a pedido do dono da Honda Bros, para que eles mostrassem onde estava escondida a moto furtada.

Os veículos foram apreendidos e todos os envolvidos encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal.