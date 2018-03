Polícia Militar prende quatro hoje em Cambará

Tráfico de entorpecentes, furto e roubo

O 2º Batalhão por intermédio de sua Agência de Inteligência, equipes ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel, Canil e Rádio Patrulha cumpriram na manhã desta segunda-feira, dia 12, três mandados judiciais na cidade de Cambará, com o objetivo prender três pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e um homem pelo crime de furto qualificado e roubo.

As ações se deram no bairro Ignes Panich Ramzé e tiveram como resultado: apreensão de doze invólucros de maconha, nove pedras de crack, dinheiro em notas trocadas, balança de precisão e aparelhos celulares. Além disso, quatro pessoas (fotos) foram presas por estarem envolvidas com tais crime: Letuzia Aparecida Ramos, Rafael Delabela Scarolo, Adriano Ferreira e Romádio Domingas.

O cumprimento desses mandados pelo 2º BPM reforça as ações da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas no Norte Pioneiro.