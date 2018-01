Polícia Militar prende receptadora platinense

Tinha pistola, roupas, joias e até máquina de fazer tatuagem

Ataís dos Santos Marques foi presa pela PM acusada de receptação e Posse/Porte irregular de arma de fogo, na sua casa na Rua Bragança, bairro Santa Terezinha, em Santo Antônio da Platina.



A Agência Local de Inteligência do 2 Batalhão recebeu denúncia de que os objetos dos últimos furtos realizados estavam na residência de um casal suspeito.Após vigilância no local e depois de ver uma pessoa entrar na portanto uma bolsa e sair sem o objeto, foi solicitado apoio das rádios-patrulhas e realizada a abordagem no final da tarde de domingo, dia 31, e obtidos os seguintes resultados,além da prisão:

Uma pistola Taurus calibre 765, furtada em 2016;um celular; uma TV Samsung 32″; duas furadeiras; duas máquinas fotográficas digitais;R$ 597,00 em espécie; dois notebooks;dois aparelhos receptores de TV a cabo; um roteador; centenas de joias e bijuterias;um som Samsung;uma caixa de som portátil;um carregador de baterias portátil; vários vestuários sendo alguns novos e até com etiquetas, diversos tênis;um ventilador e duas cadeiras de área;uma chapinha, um GPS, um ferro de passar roupas;uma caixa de ferramentas para celulares, um jogo de chaves;cosméticos variados;uma máscara de borracha, uma balaclava e um par de luvas;um jogo de bolsa de bebê, uma mala grande de viagem e uma sacola contendo máquina de tatuagem e utensílios.