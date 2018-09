Polícia Militar prende tarado em Jacarezinho

Ele tentou resistir à prisão

Um desequilibrado foi preso pela PM após reclamações de passageiras em Jacarezinho no final da tarde de quinta.A informação só foi confirmada nesta sexta-feira, dia sete.

Ele estaria assediando moças dentro de um ônibus da Princesa do Norte que transitava de Ourinhos(SP) a Santo Antonio da Platina.

O coletivo foi abordado em frente ao Colégio Estadual Rui Barbosa, na avenida Manoel Ribas.

O acusado ficou nervoso com a presença dos policiais e começou a gritar e resistir, mas logo foi dominado, algemado e encaminhado para a carceragem.