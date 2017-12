Polícia Militar prende traficante com mais de meio quilo de maconha

Foi no centro de Bandeirantes

No começo da noite de sexta-feira, dia 29, a Polícia Militar prendeu Clóvis Vicente Elias Junior (fotos) na rua Eurípedes Rodrigues, centro de Bandeirantes.

Ao perceber a presença da viatura, o rapaz demostrou nervosismo e foi a abordagem na sequência.

Durante revista pessoal foi localizada dentro do seu shorts uma sacola plástica contendo em seu interior 540 gramas de maconha.

Ele foi encaminhado para a carceragem local, ao lado do prédio da delegacia de Polícia Civil.