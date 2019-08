Polícia Militar prende traficante em Ibaiti

Indivíduo era monitorado

Policiais Militares monitoravam suspeito de roubar uma distribuidora de bebidas em 13 de julho, as equipes deslocaram até a residência do rapaz, por volta de 09h40m, na Rua Ângelo Zaninete, no Bairro Jardim Pérola, em Ibaiti, na quinta-feira, dia 1.

Mediante autorização da sua irmã, foi realizada busca na casa, sendo localizadas no bolso do suspeito duas buchas de maconha e R$ 27,00 em espécie em sua carteira.

No quintal da casa, havia 14 buchas de maconha embaladas para venda. O elemento assumiu a propriedade da droga e afirmou não ter participado do roubo, mas foi preso por tráfico de drogas e encaminhado para DP local.