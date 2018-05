Polícia Militar prende traficante em Jacarezinho

Em Jacarezinho no final de semana

A Agência de Inteligência do 2º BPM, juntamente com uma equipe de Rádio Patrulha, conseguiu abordar, com apoio das equipes:ROTAM e Canil, um homem de 29 anos.Ele foi preso pelo crime de trafico de drogas.

Estava com 15 gramas de crack que renderiam 88 pedras do entorpecente, 46 gramas de cocaína na forma de 38 buchas e uma porção grande, um celular e uma caderneta com anotações da venda das drogas, além de R$ 91,00 em espécie, provavelmente provenientes da venda do tóxico.