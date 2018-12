Polícia Militar prende traficantes em Guapirama

No bairro Piranha

Policiais Militares receberam informações sobre um indivíduo que estava planejando vender drogas em um clube que fica a 3 km da cidade na PR-218, Bairro Piranha, e que o bandido estava num Ford Fusion, branco, e agiria com um comparsa que já estava no local.

No domingo, dia 23, às 18 horas foi constatada movimentação típica do tráfico, o comparsa ia até o veículo e voltava para onde estavam os participantes da festa, foi confirmado por testemunhas que estavam realmente passando drogas para as pessoas no local.

Havia também um terceiro indivíduo vendendo com a dupla, quanto perceberam a movimentação policial. O condutor do Fusion conseguiu fugir.

Foram presos então dois indivíduos de 20 e 29 anos e jovem um de 22 anos encaminhado para qualificação, e apreendidas uma porção de maconha e uma motocicleta Honda/Twister.