Polícia Militar prende traficantes em Ibaiti

Crack e maconha comercializados em residência

Em patrulhamento nesta terça-feira, dia 11, em Ibaiti, Rua das Bananeiras, bairro Cohapar, policiais militares abordaram três suspeitos, por volta de 13h30m, sendo que um deles (25 anos) tentou esconder algo na cintura, na sequência sendo constatado ser uma porção de maconha.

O indivíduo estava em frente a sua casa e diante das informações havia mais drogas no interior do imóvel. As autoridades realizaram buscas e encontraram na cozinha, mais uma quantidade de maconha e seis pedras de crack, bem como utensílios para a embalagem da droga. O traficante foi detido e encaminhado para Delegacia de Polícia daquela localidade.

Na sequência, foram até a residência do outro abordado, 16 anos, também conhecido no meio policial, localizada na Rua Marcolino Cipriano, Vila Esperança, onde foi encontrado em cima de sua cama, um recipiente contendo 47 pedras de crack já prontas para venda e mais uma pedra maior da mesma droga, que depois de fracionada renderia aproximadamente 60 porções.

Com a droga também foi apreendida uma quantia de dinheiro.