Polícia Militar prende traficantes em Jacarezinho e Cambará

Estavam com crack e cocaína

Nesta quinta, dia 28, a Polícia Militar realizou prisões em Jacarezinho e Cambará.

Por volta das 14h55m na rodovia BR-369, próximo ao km 21, a rádio patrulha recebeu informação de que um indivíduo conhecido no meio policial estava trazendo entorpecentes para a cidade de Cambará num mototáxi. O traficante acabou no bloqueio, mas não acatou a ordem da equipe e empreendeu fuga, sendo alcançado em poucos minutos.

O passageiro dispensou um objeto no mato, logo localizado e verificado que se tratava de uma porção (dez gramas) de cocaína.

O condutor na possuía habilitação.

Foram presos e encaminhados.Moto e droga foram apreendidos.



Em torno das 10h55m na PR-431, próximo da entrada da Pedreira, a PM recebeu informação de que um homem com uma moto CG preta saiu Andirá levando droga para cidade de Jacarezinho. De posse da informação a equipe realizou um bloqueio proximo ao trevo e quando uma moto com as características descritas vinha se aproximando, foi dada voz de abordagem, sendo que o condutor não obedeceu e tentou fugir, sendo alcançado na sequência.

Em busca pessoal, dentro de uma pochete foram localizadas duas porções de crack.

O indivíduo foi preso e encaminhado à DP. Também foram apreendidos dinheiro e a motocicleta.