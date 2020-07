Polícia Militar realiza operação em Santo Antônio da Platina

Mais Segurança pública de qualidade na zona urbana

Na tarde de sábado, dia 25, a partir 13 horas, uma Operação da Polícia Militar foi realizada em Santo Antônio da Platina.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, o trabalho teve o objetivo de localizar foragidos, armas, drogas, bem como prezar pela segurança do trânsito.

A equipe ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) abordou 14 motocicletas e um carro suspeito, sendo realizadas seis notificações de trânsito.