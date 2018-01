Polícia Militar recaptura mais três foragidos da cadeia de Ibaiti

Agora apenas três ainda estão soltos

Juliano Celestino Ramos (foto camisa azul), Paulo Sérgio Rodrigues (foto de barba) e Valdeci Ribeiro foram recapturados pelas Polícias Militares de Telêmaco Borba e Ribeirão do Pinhal.Eles eram foragidos da carceragem de Ibaiti desde o último dia 27.

Leandro Aparecido de Oliveira e André Felipe da Silva Kacz Marek tinham sido presos novamente no final do ano também pela PM.

Às 23h55m desta quarta-feira, dia três, Juliano e Paulo foram flagrados num posto de combustíveis em Telêmaco dentro de Fiat Palio com placas de Andirá.Estavam ainda com 2,5 gramas de maconha.O primeiro estava encarcerado por furto e tráfico de drogas e o segundo por homicídio.

Já Ribeiro estava tranquilamente sentado num banco da praça Erasmo Cordeiro, em Pinhal.Tentou, mas não conseguir fugir.

Ele será transferido para Itanhaém, Baixada Santista (SP) para cumprir os 14 anos a que foi condenado.A reportagem não conseguiu apurar por quais crimes foi sentenciado.

A escapada aconteceu durante visita de familiares e, por isso, as polícias civil e militar tiveram dificuldades no trabalho inicial.

A unidade deveria abrigar no máximo 20 presos, mas 132 dividiam as celas nos quatro blocos. Somente em 2017, foram 15 tentativas de fuga da carceragem.

Doa 16 que tinham fugido, um retornou sozinho e sete foram recapturados horas depois.Outros cinco também estão agora de volta às grades.

Assim, faltam apenas três elementos que estão sendo caçados.

