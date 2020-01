Polícia Militar recupera carro roubado em zona rural

De São José da Boa Vista

A Polícia Militar recuperou no final da tarde desta quinta-feira, dia nove, um veículo que havia sido abandonado nas proximidades do bairro Barreiro, zona rural de São José da Boa Vista (pequena cidade perto de Wenceslau Braz).

Era o VW Gol roubado na última terça-feira.

O carro encontrava-se com a chave no contato, bem como com o vidro do passageiro (lado esquerdo) quebrado.

Foi devolvido ao proprietário.

Veja como foi o assalto ao casal: https://npdiario.com/capa/marginais-invadem-casa-e-roubam-carro-dinheiro-e-arma/