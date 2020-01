Polícia Militar recupera moto furtada em Santo Antônio da Platina

Neste final de semana

Após informações recebida diretamente à equipe policial, relatando que uma motocicleta sem placas estava abandonada na entrada da garagem de uma residência que faz fundos ao Gol de Placa (campo de grama sintética) , a PM se deslocou ao local.

A Honda/CG Titan (foto) estava travada, sem placas e com as numerações do chassi e do motor suprimidas e havia sido furtada no dia 31 de dezembro.

Uma empresa de guincho fez a condução da motocicleta até a 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina para os procedimentos cabíveis.