Polícia Militar recupera moto furtada em Pinhalão

E devolve ao legítimo dono

Em atendimento a uma solicitação anônima, na cidade de Pinhalão, por volta das 21h10m desta segunda-feira, dia dez, Policiais Militares receberam a informação de que uma moto furtada no domingo, estava sendo utilizada por uma determinada pessoa.

Realizaram as buscas e localizaram o veículo, sendo que o condutor alegou que a motocicleta teria sido trocada por outra, com um indivíduo suspeito já conhecido no meio policial.

A moto foi apreendida e encaminhada para o DP e posterior restituição ao proprietário.