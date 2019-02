Polícia Militar salva vida de bebê em Ribeirão do Pinhal

No final da tarde de ontem

Dois Policiais Militares agiram rápido, em torno das 18 horas desta quarta-feira, dia seis, e salvaram a vida de uma criança que havia se engasgado em Ribeirão do Pinhal.

Em patrulhamento pela rua Espírito Santo, os PMs sargento Maciel e o soldado Cipriano abordaram Jeselda da Silva Braz, pois ela estava desesperada. Sua filha, a pequena Ana Lívia da Silva Cason, de oito meses, encontrava-se com as vias aéreas obstruídas.

A equipe policial observou que a bebê estava ficando com face azulada e, imediatamente, a levou (junto com a genitora) até o Hospital de Ribeirão do Pinhal, na rua Raul Curupaná.

No trajeto, o sargento realizou manobra de Heimlich* dentro da viatura e conseguiu desobstruir as vias aéreas da criança chegando com vida e atendida pelo médico Fernandes Fraiz.

Depois de alguns minutos, o parecer do profissional garante que a menina estava fora de perigo, embora tenha ficado em observação na unidade de saúde.

A mãe e familiares ficaram emocionadas e se manifestaram gratidão aos dois PMs nas redes sociais e no npdiario, provando, mais uma vez, que a corporação é orgulho do Norte Pioneiro.