Polícia Mirim Integrada é lançada em Ribeirão do Pinhal

Projeto auxilia aprendizagem de crianças e adolescentes

Na noite desta terça-feira, dia 25 de junho, o 2º BPM em parceria com autoridades de Ribeirão do Pinhal, realizaram a Aula Inaugural do Projeto Polícia Mirim Integrada no Centro Cultural.

O projeto que já funciona nas cidades de Jacarezinho e Siqueira Campos, será coordenado na cidade pela Soldada Cristiane Lins de Andrade de Matos e conta com vinte e dois voluntários. O projeto funcionará nas instalações da AABB – Associação Atlética Banco do Brasil, com atividades como reforço escolar, ensino religioso, trabalho social, civismo, cidadania, ordem unida e acompanhamento médico.

Na oportunidade, os voluntários foram homenageados com a entrega de um presente em forma de agradecimento pelo auxílio prestado ao projeto. Também foi apresentada uma peça de teatro com ênfase no combate as drogas. E os quarenta e uns novos Soldados da Polícia Mirim receberam a tarja de identificação com os nomes dos mesmos.

O projeto levará o nome do Soldado Fagner Curupaná, que teve sua vida ceifada num fatídico acidente em 2013 e que pertence a uma família tradicional do município. Família esta que foi homenageada pelos alunos.

No evento, o comandante do 2º BPM, Ten.-Cel. José Luiz de Oliveira frisou a importância desse projeto: “O objetivo é resgatar e alcançar crianças e adolescentes para a prática de esportes ao mesmo tempo em que fornece a elas momentos de reflexão, com a transmissão de valores morais e cristãos, por meio de seus professores, policiais militares e técnicos”.

Lista dos Voluntários do Projeto

Advogada Priscila Badaró

Administração Catarina Almeida / Luzinete Silveira / Andrei Rodrigues / Jaqueline Marshal

Assistente Social Floriza Ugolini

Apoio Pedagógico Maria José Nazário

Nutricionista Tatiane Bitencourt

Enfermagem Jéssica Santos / Juliana Barbosa / Fernanda Santos

Ensino Religioso Leandro Dantas

Educação Física Deivid Mello / Tieme Abe / Ricardo Amaro / Jéssica Inácio / Marjoare Carla Siqueira

Palestrante Cicero Sanches.