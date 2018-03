Polícia prende assassino em Bandeirantes

Homicídio foi na noite desta terça-feira a facadas

Operação conjunta prendeu em flagrante Daniel Barbara de Oliveira (foto) por volta das 22h20m desta terça-feira,dia 13, após ele tirar a vida de Rogério Vieira, em Bandeirantes.

A Polícia Militar foi abordada por dois indivíduos que informaram ter um indivíduo caído próximo a um portão na Avenida Edelina M. Rando, todo ensanguentado. A equipe constatou o fato, fez contato com o SAMU que encaminhou o homem até o Pronto Socorro Municipal da Santa Casa de Bandeirantes.

Depois de colher informações no local os soldados Souza, Gobatto, Renata, Ricardo e Jerusa no plantão, saíram em diligências, e com o apoio do investigador Júnior prenderam o homicida, juntamente com a faca do crime (foto).

Segundo informações, a motivação foi que a vítima chegou na residência já agredindo o desafeto.