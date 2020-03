Polícia prende ladrão de 27 anos em Abatiá

Ele já tinha mandado de busca

Nesta segunda-feira, dia dois, a Polícia Militar acatou o mandado de busca e apreensão requerido pela Polícia Civil e expedido pelo Poder Judiciário e prendeu um rapaz de 27 anos, por volta das 17h40m, em Abatiá.

Segundo as informações, ao chegarem no endereço, viram o elemento na porta da cozinha de sua residência usando o celular, entretanto, ao abordá-lo, correu para os fundos e jogou o aparelho por cima de um muro; em seguida, deu a volta e foi em direção à polícia, já sem nada na mão.

Após ser questionado sobre o motivo que o fez jogar o smartphone, negou o ato, entretanto a equipe conseguiu recuperá-lo e ainda achou mais dois celulares quebrados no fundo do quintal, momento no qual o acusado começou a ficar alterado e atrapalhar o trabalho que estava sendo realizado.

Além disso, em seu guarda-roupas encontraram uma arma de air soft e mais dois celulares, além de maconha em seu bolso. Ao final, descobriram que tinha roubado um celular de uma mulher.