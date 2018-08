Polícia recupera objetos furtados de sorveteria em Ribeirão do Pinhal

Operação conjunta na madrugada desta quinta-feira

Uma ação coordenada entre as Polícias Militar e Civil de Ribeirão do Pinhal resultou na recuperação de objetos furtados de uma sorveteria localizada no centro da cidade ocorrido na madrugada desta quinta-feira, dia 16.

Logo na madrugada, a proprietária do estabelecimento notou arrombamento de uma janela por onde passou o ladrão. Acionada, a PM iniciou diligências com reconhecimento do itinerário do ladrão sendo recuperados chocolates e câmera fotográfica.

Pela manhã, equipe da Civil recebeu informes do esconderijo de um televisor de 42 polegadas, marca LG, que foi devidamente recuperado e restituído ao dono. A polícia tem pistas do bandido e um inquérito policial foi aberto para apurar o caso. Caso condenado, a pena sujeita ao infrator é de dois a oito anos de prisão.