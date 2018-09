Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti prende marginal platinense

Elemento tirou e jogou fora a tornozeleira

A Polícia Rodoviária Estadual de Ibaiti prendeu Lucas Fernando Antônio (foto) em torno das 23 horas desta terça-feira, dia 18, no KM 95 da PR-272,perto do entroncamento com a BR-153, sentido Figueira.

Durante operação de fiscalizacao de trênsito rodoviário, foi realizada a abordagem do VW/Gol (placas CCE 1145/S.A.Platina), cujo condutor alegou nao possuir CNH(Carteira Nacional de Habilitação)nem documentos de identificação, afirmando também um nome inexistente no sistema de consulta policial.

Após ser submetido a busca pessoal, bem como vistoria no veículo, e nada sendo encontrado, foi solicitado apoio da Agência de Inteligência da 3ª Cia/Ibaiti, que em diligências identificou o motorista,apelidado de Mandibu, sobre o qual recaía dois Mandados de Prisao( descumprimento de medida cautelar, jogou fora a tornozeleira eletrônica; e tráfico de drogas) expedidos pelo Juizo da Comarca Platinense. Assim, o Autor dos fatos, foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil local.