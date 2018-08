Polícia Rodoviária Estadual faz ação educacional em colégio platinense

Em comemoração aos 164 anos da PM do Paraná

A Polícia Militar do Paraná completou 164 anos de existência. Trabalha através do policiamento ostensivo em suas diversas modalidades, seja de radiopatrulha, patrulha escolar, ambiental, trânsito urbano e rodoviário, além de tantos outros, estando atualmente presente nos 399 municípios do estado, preservando e garantindo a tranquilidade e a ordem pública.

Desta forma, o posto da Polícia Rodoviária de Santo Antônio da Platina visitaram o colégio platinense Tia Ana Maria nesta semana.O estabelecimento de ensino atende a um público desde as primeiras séries ao Ensino Médio, com instalações modernas e confortáveis, propiciando um ambiente onde o aluno consegue absorver o conteúdo e se desenvolver, não somente no mundo acadêmico, mas também para a vida como um cidadão.

Na oportunidade, por meio do subtenente Reginaldo e do soldado Kiyoshi, também foi realizada a entrega de panfletos, revistas e sorteio de brindes, bem como realizada palestra com exibição de desenhos educativos e demonstradas as diversas formas de comportamento para um trânsito mais seguro para todos.

Foram ainda expostos equipamentos utilizados pela PRE e sanada curiosidades dos estudantes, inclusive feito um teste de Etilômetro, como demonstração.A Coordenadora Luciene Vilas Bôas juntamente com a Professora Léia Adriana Santos Silva agradeceram a visita e a atividade desenvolvida.