Polícia Rodoviária Estadual reforça segurança no feriadão

Operação seguirá até às 23h59 de terça-feira

A partir de 14 horas desta sexta-feira (27), o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) reforçou o policiamento com viaturas e efetivo durante a “Operação 1º de Maio 2018” em todas as rodovias estaduais por conta do aumento de fluxo de veículos. A operação seguirá até às 23h59 desta terça-feira (1º).

O trabalho dos policiais rodoviários envolve o patrulhamento ostensivo nos trechos das rodovias que possuem maior tráfego de veículos, fiscalização com radares móveis nos pontos onde há maior registros de excesso de velocidade, além de operações com etilômetro para verificar a condição dos condutores e evitar que pessoas embriagadas estejam no trânsito.

As ações também serão repressivas para combater o tráfico de drogas, armas e contrabando, localizar veículos com alerta de roubo ou furto, e pessoas com mandados de prisão em aberto. Além da fiscalização, os policiais verificarão a documentação de veículos e motoristas para evitar que automóveis, motocicletas e outros tipos estejam trafegando em condições de segurança aquém do mínimo exigido pela legislação.

A operação será executada pelas seis companhias do BPRv, distribuídas em todas as regiões do Estado, para auxiliar os usuários que circularem pelos mais de 12 mil km de estradas estaduais durante o feriado prolongado.

ORIENTAÇÕES – Mas só as ações preventivas e repressivas da unidade não bastam para evitar acidentes. O motorista deve adotar atitudes que podem evitar acidentes e pessoas feridas ou mortas. Em relação ao veículo é necessário fazer uma manutenção prévia para avaliar as condições dos pneus, freios, componentes do motor, suspensão e sistema de iluminação. As taxas tributárias (IPVA, Licenciamento e DPVAT) também devem estar em dia.

Para ter uma viagem tranquila faça um planejamento: estabeleça um horário para a saída de casa, optando por horários em que há pouco congestionamento. Verifique o itinerário e não ultrapasse o limite de velocidade da via, obedecendo sempre a indicação das placas de sinalização e da pista.

Na estrada, caso se depare com chuva, o condutor deve reduzir a velocidade, acender as luzes e manter uma distância segura do veículo a frente para que haja espaço para manobra em caso de emergência. Em alguns trechos, como o que passa pela Serra do Mar em que é comum a neblina, a orientação é dirigir com cautela, sem acionar o pisca-alerta e não estacionar no acostamento. Caso a visibilidade esteja comprometida, o motorista deve procurar um local seguro para parar.

Outra medida de segurança que evita tragédias é o uso do cinto de segurança. Para as crianças menores de 10 anos devem ser utilizados os dispositivos regulados pela legislação de acordo com a idade (bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação).

Álcool e direção não combinam e podem ocasionar acidentes e potencializar tragédias no trânsito. Além das consequências físicas, a fiscalização do BPRv também abrangerá a embriaguez ao volante e nos casos em que houver flagrante, será aplicada a multa e a prisão, de acordo com cada caso.

O BPRv estará a disposição dos cidadãos por meio do telefone de emergência 198 para qualquer situação de emergência.