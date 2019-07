Policiais Militares abordam maconheiro em Santo Antônio

O indivíduo possuía maconha no veículo

Em patrulhamento pelo Bairro Vila Santa Terezinha, em Santo Antônio da Platina, nesta quarta-feira (10), por volta de 23 horas, policiais militares viram um suspeito na condução de um veículo GM/Classic, sobre o qual recai um mandado de prisão por seu envolvimento com o narcotráfico.

O indivíduo foi abordado e com ele foram encontradas porções de maconha, sendo no seu bolso também encontrado um cigarro já pronto com a droga ( baseado).

O rapaz foi preso e encaminhado para DP local.