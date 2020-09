Policial Civil é pré-candidato a vereador em Ribeirão do Pinhal

Ele é conceituado em toda região por sua postura séria e comprometida

Ademar Gonçalves Correa Junior, policial civil de Ribeirão do Pinhal, visitou o npdiario para divulgar sua pré-candidatura a vereador (fotos).

Ele, que é filho do ex-prefeito Ademar Correa, tem experiência política tendo trabalhado, por exemplo, com o deputado federal Max Rosenmann, falecido em 2008, e com o ex-prefeito local, Jonas Carvalho.

Pretende atuar fiscalizando o executivo e propondo projetos de lei beneficiando a zona rural, por exemplo.

Defende políticas públicas que busquem melhores condições de vida principalmente para os menos favorecidos e também viabilizar melhorias nas áreas de saúde e educação.