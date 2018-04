Policial Militar de folga evita acidente com caminhão em Ibaiti

Veículo descia rua desgovernado e sem motorista

Às 00h36m do sábado, dia 28, um caminhão truck transitava desgovernado pela Avenida Fernandina Gentile do Amaral, em Ibaiti. O soldado Thiago Fernandes de Brito (foto), que se encontrava de folga e passava pelo local, percebeu o perigo e de imediato embarcou no veículo em movimento e assumiu a direção, evitando uma tragédia. O VW Titan 18-310 (placas DRP- 8553) acabara de ser furtado e o criminoso abandonou o caminhão em movimento na via sentido ao carro do Lanches da Sílvia , onde se encontravam vários clientes.

Brito, da 3ª Companhia, foi muito elogiado pelos colegas da corporação e, em especial, pelo comandante, tenente-coronel José Luiz, “a atitude foi louvável e nos orgulha; um dos compromissos quando se ingressa na PM é justamente arriscar a própria integridade para salvar vidas, parabéns”.

Câmeras de segurança registraram a ação. Confira abaixo: