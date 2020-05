Policial reage e mata adolescente infrator hoje em Cambará

Ele se defendeu quanto atacado com uma faca nesta madrugada

Um adolescente de 15 anos veio a óbito em torno de duas horas da madrugada deste sábado, dia dois, no centro de Cambará.

Com várias passagens anteriores por roubo e furto e mandado de internação, tido como violento e temido até entre os marginais, investiu uma faca(que está apreendida) contra um policial civil que não teve outra alternativa a não ser se defender.

A operação conjunta incluiu também três Policiais Militares.

O menor estava com outros dois elementos, sendo um apreendido e o outro, que tinha revólver, conseguiu fugir.

Não havia ninguém na rua no momento do confronto, perto do Tiro de Guerra.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Jacarezinho.

Seguindo procedimento nos casos de envolvimento de legítima defesa, o profissional entregou sua pistola para a perícia e declarou ao npdiario: “Nenhum policial gosta desse tipo de acontecimento, mas ele iria me matar e também os outros colegas, apenas me defendi; era um rapaz envolvido na criminalidade desde criança”, assinalou.