População do Norte Pioneiro recebe vales de R$ 50 do ‘Comida Boa’

Parceria do governo estadual e Assembleia Legislativas





Mais de 76 mil famílias poderão receber o voucher ( vale ou um tipo de cheque que assegura um crédito para futuras despesas com mercadorias ou serviços) de R$ 50,00 do programa estadual “Comida Boa” nas 46 cidades do Norte Pioneiro, informou nesta quinta-feira, 7, o deputado Luiz Cláudio Romanelli (foto) que representa a mesorregião. “É uma boa ação do Estado, aprovada na Assembleia, que complementa por três meses os R$ 600 do auxílio emergencial federal. Mais de um milhão de famílias – até cinco milhões de paranaenses têm direito a receber o benefício”, disse o parlamentar.

“Cada prefeitura divulgará a forma de acesso do benefício que tem a possibilidade ser prorrogado. As dúvidas e consulta sobre os estabelecimentos cadastrados podem ser feitas através do www.cartaocomidaboa.pr.gov.br “, completou o Primeiro-secretário da Alep.

Algumas prefeituras já estão recebendo os vouchers e definindo como será a entrega. “A principal recomendação é para evitar as aglomerações. O contato com o beneficiário, geralmente cadastrado no Cras (centro de referência de assistência social), está sendo feito por telefone. E um grupo de servidores municipais e voluntários podem ajudar na entrega. Pelo menos é que algumas prefeituras estão fazendo”.

Famílias que podem receber voucher no NP:

Abatiá (1.064 famílias), Andirá (2.407), Assaí (1.832), Bandeirantes (3.742), Barra do Jacaré (452), Cambará (4.249), Carlópolis (1.964), Congonhinhas (1.549), Conselheiro Mairinck (694), Cornélio Procópio (2.988), Curiúva (2.381), Figueira (1.429), Guapirama (799), Ibaiti (3.778), Itambaracá (721), Jaboti (672), Jacarezinho (5.156), Japira (825), Jataizinho (1.712), Joaquim Távora (1.294), Jundiaí do Sul (787), Leópolis (554), Nova América da Colina (737), Nova Fátima (1.176), Nova Santa Barbara (791), Pinhalão (1.033), Quatiguá (1.055), Racho Alegre (594), Ribeirão Claro (1.572), Ribeirão do Pinhal (2.868), Salto do Itararé (978), Santa Amélia (700), Santa Cecilia do Pavão (646), Santa Mariana (2.202), Santana do Itararé (859), Santo Antônio da Platina (5.578), Santo Antonio do Paraíso (348), São Jerônimo da Serra (1.424), São José da Boa Vista (2.298), São Sebastião da Amoreira (1.250), Sapopema (1.062), Sertaneja (626), Siqueira Campos (2.292) Tomazina (1.165), Uraí (1.454) Wenceslau Braz (2.754). Total: 76.511 famílias.

Os beneficiários poderão usar o cartão nos mercados credenciados pela Secretaria Estadual de Agricultura. O acesso será por meio de um voucher com QR Code, para evitar falsificações, e o programa é destinado a famílias mais vulneráveis. A base de beneficiários é o cadastro único (CadÚnico) dos programas. A concessão é exclusivamente para compra de produtos da cesta básica e os recursos são do Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza.

O programa limita a dois membros da mesma família o recebimento do vale e abre espaço para que a pessoa provedora de família monoparental (apenas um dos pais arca com as responsabilidades) possa requerer o recebimento de duas cotas do auxílio emergencial, independente do sexo, se cumprir os requisitos básicos do programa.



Quem pode receber – Grande parte dos beneficiários atua no setor informal, constituído por trabalhadores domésticos, babás, carrinheiros, vendedores ambulantes, autônomos de serviços gerais de baixa renda, sem acesso à aposentadoria ou licença médica.

Também são considerados economicamente vulnerabilizados o microempreendedor, o contribuinte individual da previdência social e o trabalhador informal, de qualquer natureza, inscrito no CadÚnico.

Podem receber o benefício, maiores de 18 anos, sem emprego formal, com renda familiar mensal per capita não superior a meio salário mínimo ou renda familiar mensal total que não exceda três salários mínimos, e que não são titulares de benefício previdenciário, seguro-desemprego ou programa de transferência de renda, ressalvados os beneficiários do programa Bolsa Família.

Entende-se como renda familiar a soma dos rendimentos brutos de todos os membros da família (um ou mais indivíduos), eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo domicílio.