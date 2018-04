População participa e promove o retorno da força da Efapi

Prefeitura, comércio, voluntários e entidades organizaram feira ótima

Aconteceu em 1988, em 2001, 2006, em 2014(com apresentações de Luan Santana, Paula Fernandes e Victor e Léo) e em outros anos. A Efapi só é sucesso mesmo quando existe perfeita sintonia entre população, empresários, prefeitura,vereadores, agronegócio, comércio, polícias, bombeiros, e as forças vivas da cidade e região.E principalmente, o povão.

No ano retrasado, ainda voltou a ser chamada de quermesse e os poucos que resistiram e bancaram o evento com trabalho e dedicação sofreram na época as ironias e omissões de quem não se interessava e, já em 2017, houve expressiva melhora. Assim, era aguardada a próxima.E aconteceu novamente:Em 2018, o mesmo fenômeno aconteceu.

A união da população regional – mesmo havendo quem se importou apenas em ganhar dinheiro e passar por cima com arrogância de quem já havia mostrado comprometimento e competência – evidenciou que a Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro é da comunidade da região, e, graças a esse orgulho e disposição, pode ser considerada um sucesso. Uma vitória cultural da memória afetiva norte-pioneirense.

Voltaram, sem ligar para política ou quem quer que esteja na sociedade rural atualmente, empresas que tinham sido parceiras no passado recente, como a gigante Pro Tork, o clube de serviço Rotary Club e novidades excelentes que vieram como a participação, por exemplo, do Movimento Familiar Cristão(MFC).

Nas imagens de Alecsander Ferreira, veja aqui alguns dos bons momentos: