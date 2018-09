Por infidelidade, coligação pede à TRE exclusão de Richa da chapa

Exigência formalizada nesta sexta-feira

O departamento jurídico da coligação Paraná Decide formalizou nesta sexta-feira (21), o pedido ao TRE para o a expulsão do candidato ao Senado, Beto Richa (PSDB), da chapa por infidelidade à coligação.

O afastamento é justificado pelas conexões diretas do ex-governador com a candidatura de Ratinho Junior (PSD).

De acordo com o pedido entregue ao TRE, o ex-governador, mesmo sendo presidente do Diretório Estadual do PSDB, autorizou que seus principais deputados e membros de seu grupo político participassem ativamente da campanha eleitoral de Ratinho Junior, a exemplo do deputado estadual Ademar Traiano, que participou da convenção do candidato, e do deputado federal Valdir Rossoni, ex-chefe da Casa Civil, que declarou apoio ao mesmo.

Assim como eles, o ex-secretário da Agricultura, Norberto Ortigara, é hoje coordenador da campanha majoritária de Ratinho Júnior e o prefeito de Guarapuava, César Filho (PPS), é coordenador regional da campanha do candidato e de Beto Richa.

Outra evidência apresentada pela coligação é o “acordo branco” com a campanha de Ratinho Junior, cuja chapa majoritária lançou apenas um candidato para a disputada das duas vagas ao Senado, dando assim a oportunidade de Beto receber o segundo voto.

Beto também nunca praticou apoio efetivo a campanha de Cida nas redes sociais.

GAECO – A coligação também argumenta, que a operação realizada pelo GAECO envolvendo o primeiro mandato do ex-governador Beto Richa não corresponde aos princípios e propostas defendidos pela chapa e por sua candidata ao Governo, Cida Borghetti.

No início desta semana a coligação analisou e aprovou por maioria, o pedido de exclusão da candidatura do ex-governador da chapa, mantendo apenas a candidatura de Alex Canziani ao Senado Federal.