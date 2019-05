Porca do Norte Pioneiro ganha fama nacional

Delegado alerta para crimes na Internet

Começou com uma reportagem despretensiosa publicada pelo npdiario em dezembro de 2017 (veja link abaixo) e se tornou uma controvérsia nacional. A jornalista Luciane Cordeiro, do portal G1 (Grupo Globo) entrevistou na manhã desta terça-feira, dia 18, a dona da porca mais famosa da história da região.

Amanda Máximo, ainda assustada com a indisposição recente com uma vizinha que se encontra escondida agora, mantém Helena como animal doméstico.

O bichinho meigo de um ano e meio atrás (veja fotos acima) se transformou num animal de 304 quilos (fotos atuais). Amanda, casada, um casal de filhos, continua criando Helena no centro de Santo Antônio da Platina(rua 13 de Maio ao lado do Hotel Baggio). Com o contorno grave que alcançou (a mulher de 31 anos levou a questão para Polícia Civil), mostra mais prudência, “não quero briga com ninguém, só cuidar da minha nenê”, afirma ela.

A vizinha foi contatada pela reportagem na sexta-feira e marcou entrevista pessoal no sábado, dia 26. Só que desligou o telefone e fechou a casa onde disse que estaria. No domingo enviou mensagem comunicando que não atenderia mais. No final de semana, pessoas simpáticas à Helena chegaram a jogar pedras na casa da “desafeta” e algumas a xingaram e fizeram ameaças em rede social.

Amanda, nesta segunda-feira, dia 27, tirou o perfil da porca do Facebook, onde havia apoiamentos, mas também frases intimidatórias.Até abaixo-assinado favorável à permanência na casa da dona já tinha sido iniciado.

O delegado Rafael Pereira Gabardo Guimarães declarou hoje de manhã estar tentando um acordo e sente que pode conseguir, pois ambas as partes parecem caminhar para um acordo e acabar com a desavença.

Apreensivo, porém enfático, alertou: “quem estiver ameaçando e fazendo postagens com injúrias vai responder procedimento criminal no Juizado Especial, apenas as duas mulheres têm que se preocupar com isso, ninguém tem que se meter no caso”.

A Vigilância Sanitária esteve na casa, segundo conta a dona do animal, e nada demais foi encontrado.Alguns elogiam o cuidado que tem com a porca.Tem o local específico para os dejetos, passeia (pouco agora) pelas ruas de coleira. Outros criticam e condenam. O importante neste momento é que o delegado, de maneira habilidosa, está colocando fim às brigas.

O animal é da raça Pietrain , de origem belga destinada, em princípio, para a produção de carne e toucinho. Caracterizada por sua pelagem branca com manchas pretas, apresenta temperamento tranquilo. Em comparação com as raças Landrace e Duroc, a Pietrain apresenta o melhor rendimento de carcaça, porém ela não será abatida e muito menos virar churrasco.

Porcos são relativamente inteligentes. Eles se apegam às pessoas e é relativamente fácil adaptá-los a conviver com outros bichos numa residência, embora seja incomum.

São também fáceis de adestrar : usando reforço positivo, é possível ensinar vários truques a eles, como se faz com os cães e gatos.

Veja a reportagem que originou o caso e a diferença de tamanho do animal: https://npdiario.com/comportamento/familia-cria-porca-como-animal-domestico-em-santo-antonio-da-platina/