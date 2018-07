Portal da ONU destaca projeto sustentável do Norte Pioneiro

Amplia alcance do Pacto Global

As iniciativas do Paraná para atingir as Metas de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e para ampliar o alcance do Pacto Global no Estado estão ressaltadas no portal do Programa Cidades, da Organização das Nações Unidas (ONU).Signatário do Pacto Global desde 2012, o Paraná foi o primeiro Estado do mundo a aderir à iniciativa da ONU e é hoje o segundo Estado brasileiro com o maior número de adesões ao programa, que fornece diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e da cidadania.

Pelo endereço www.citiesprogramme.org/cities/ é possível conferir todas as cidades e estados do mundo que são signatários do Pacto Global.

HISTÓRICO – Em 2017,Paraná e São Paulo acordaram parceria para investimentos na região de Angra Doce, que está localizada no entorno da Usina Hidrelétrica de Xavantes, na confluência dos rios Paranapanema e Itararé, na divisa entre os Estados.

A iniciativa inédita prevê que ambos possam alocar investimentos na mesma área, transformando-a num importante polo turístico. A região da represa de Chavantes recebeu o nome de Angra Doce em razão da formação de várias baías e ilhas, que lembram a região de Angra dos Reis, no litoral fluminense, em torno do lago. A região tem 400 km2 de extensão e o lago tem mais de 9 bilhões de m3 de água, formado pelos rios Paranapanema e Itararé.

O projeto engloba cinco cidades do Paraná – Carlópolis, Jacarezinho, Ribeirão Claro, Salto do Itararé e Siqueira Campos – e dez de São Paulo – Barão de Antonina, Bernardino de Campos, Canitar, Chavantes, Fartura, Ipaussu, Itaporanga, Piraju, Ourinhos e Timburi.

A região é propícia para a prática de vários esportes, como rafting, canoagem, trekking, asa delta, parapente, equitação e pesca esportiva. Além disso, também possui cachoeiras, trilhas, praias artificiais e lugares históricos, como a ponte pênsil Alves de Lima, que foi destruída durante a Revolução Constitucionalista de 1932 e reconstruída quatro anos mais tarde.

NO PARANÁ – A metodologia do Programa Cidades foi utilizada para a execução do projeto Angra Doce, que busca fomentar o turismo sustentável na região de Angra Doce, localizada no entorno da Usina Hidrelétrica de Xavantes, na divisa entre o Paraná e São Paulo. Para desenvolver o projeto, o Governo do Estado foi a campo, promoveu diálogos multissetoriais com os municípios da região, empresas, universidades e representantes da sociedade civil.

Como resultado, foi firmado um protocolo de intenções entre os dois estados para execução de ações conjuntas para impulsionar o turismo na região. Também foi assinado um termo de cooperação entre as universidades paranaenses e paulistas e criado um grupo gestor do projeto no Paraná. O Estado também investe na melhoria da infraestrutura dos municípios, com projetos para financiamentos e viabilização de 126 quilômetros de novas rodovias, manutenção e recuperação de estradas e melhoria na sinalização rodoviária.

O Estado também sedia, desde o ano passado, o escritório regional do Programa Cidades, localizado na sede da Copel. O espaço é resultado de uma parceria entre a companhia, o Paranacidade e o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social (Cedes) e tem a proposta de atuar na expansão e convergência das ações e projetos relacionados à Agenda 2030 nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Graças a isso, o Paraná foi convidado para participar do Fórum de Alto Nível Político sobre Desenvolvimento Sustentável, que aconteceu em Nova York entre os dias 9 e 18 de julho. O evento, promovido pelas Nações Unidas para acompanhar o avanço da Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), reuniu representantes de 47 países e contou com a presença da governadora Cida Borghetti e do secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Silvio Barros.

Outra iniciativa é ampliar o engajamento dos municípios, instituições de ensino superior e fornecedores às metas do Pacto Global e da Agenda 2030. Na semana passada, todas as 399 prefeituras, as sete universidades estaduais e cerca 300 fornecedores foram orientados, por meio de circulares, a fazer a adesão à iniciativa. “Em função disso, a gente espera que um grande número de cidades se torne signatário. Este posicionamento contribui para que o Estado tenha mais visibilidade e reconhecimento internacional”, afirma Rosane de Souza.

O QUE É – A proposta do Programa Cidades é estabelecer parcerias multissetoriais envolvendo governo, empresas, sociedade civil e universidades para desenvolver projetos inovadores e buscar soluções para os desafios urbanos. Todos os projetos devem contemplar as dimensões sociais, econômicas, ambientais, políticas e culturais.