Portal Viaje Paraná completa um ano com recorde de audiência

Viaje Paraná alcançou 600 mil visualizações

Paranaenses e turistas já ampliam o conhecimento dos atrativos do Paraná. Busca por praias limpas, grandes cachoeiras, cataratas, correntezas, sustentabilidade e aventura pode ser medida pelo sucesso do portal www.viajeparana.com, que foi idealizado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior para ser a referência e o guia do potencial e locais turísticos do Estado.

O site, disponível também na versão em inglês, é o mais procurado entre as páginas de campanhas criadas e mantidas pelo Governo. De acordo com a Celepar, responsável pela tecnologia da informação do Estado, o Viaje Paraná alcançou 600 mil visualizações desde que entrou no ar, há um ano.

Foram 286 mil visualizações desde novembro de 2019, época do ano marcada por feriados, férias, festas de fim de ano e temperaturas mais elevadas. No mesmo período, o portal estadual que alerta para os perigos da dengue (www.dengue.pr.gov.br), por exemplo, atingiu 231 mil visualizações.

A audiência segue crescendo. Mesmo ainda incompleto, fevereiro já é o melhor mês do site, com 98 mil acessos, informou a Celepar. O Litoral do Paraná, que oferece carnavais dos mais animados do Estado, é o destino mais procurado.

“O Paraná nunca trabalhou o turismo de forma organizada e planejada, nunca usou seu potencial para fazer desse setor uma grande matriz econômica. Buscamos incentivar a atividade desde o início da nossa gestão, inclusive dedicando a programação da TV Educativa ao tema, com a criação da TV Paraná Turismo”, diz o governador Ratinho Junior. “Queremos fazer com que o paranaense conheça mais o Estado e também trazer turistas do Brasil para conhecer as nossas belezas, gerando mais emprego e renda à população”, acrescenta o governador.

MAIOR AVANÇO DO PAÍS – O incremento turístico também medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A pesquisa mensal de serviços do órgão revelou que o Paraná foi a unidade da federação com maior avanço na atividade no mês de dezembro, com 2,6%, seguido por Pernambuco (2,3%), Minas Gerais (1,3%), São Paulo e Rio de Janeiro, ambos com 0,5%. O Brasil apresentou expansão de 1,5%.

Já os demais estados do Sul tiveram retração no mesmo mês. Rio Grande do Sul de -2% e Santa Catarina de -1%, segundo o instituto. “O turismo no Paraná teve um desempenho acima da média nacional. Isso é fruto de diversas ações de promoção do mercado implantadas em 2019”, destacou Marcos Steffens, diretor de conteúdo e produção da E/PR Comunicação – Secretaria de Comunicação Social e Cultura.

BELEZAS DO ESTADO – O Viaje Paraná foi concebido para que as pessoas possam se interessar pelas belezas do Estado antes mesmo de sair de casa. O portal permite que os turistas tenham mais informações sobre cada região paranaense e seus respectivos aspectos culturais, tudo em um só lugar.

Projeto da E/PR Comunicação com a Secretaria da Comunicação Social e da Cultura, desenvolvido em parceria com a Celepar, o site revela toda a diversidade cultural, de fauna e de flora do Paraná, possibilitando aos amantes da natureza desfrutarem de paisagens exuberantes, além de conhecer inúmeras opções de lazer.

São atrações durante o ano inteiro, atendendo todos os tipos de viajantes: desde os aventureiros, que podem optar pelas trilhas e montanhas, aos que querem apenas passar um tempo com a família, no Litoral ou Interior.

Estão no site destinos mais românticos, como a cidade de São Miguel do Iguaçu, no Oeste do Paraná, com chalés, hotéis e pousadas. Destaque também para o turismo religioso. O Viaje Paraná revela que é possível conhecer igrejas como a Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, em Maringá, a mais alta catedral da América do Sul. Uma arquitetura fascinante e que se destaca entre as principais construções religiosas do mundo.

Há ainda conteúdos relacionados à cultura, gastronomia, congressos e eventos, visto e consulados locais. A Celepar dá suporte e treinamento aos colaboradores à Secretaria da Comunicação Social e Cultura, que fomentam os conteúdos.

No último ano, o portal tornou-se a principal fonte de informação sobre destinos turísticos do Estado. Os conteúdos são elaborados, possibilitando, inclusive, noções sobre as características geográficas, o clima e a estrutura que vai receber o viajante. Para Marcos Steffens, além de facilitador para quem pretende viajar pelo Estado, o portal é uma ferramenta de marketing do Paraná, divulgando e promovendo as belezas locais e os diversos segmentos turísticos.