Germano e Paulão reafirmaram compromissos em cerimônia simbólica no Balneário da Alemoa

O prefeito de Siqueira Campos Luiz Henrique Germano, (PSD) e o vice Paulo César Leite “Paulão” (PSL) e os nove vereadores eleitos estiveram na manhã de sábado, dia dois, no Balneário da Alemoa, em Siqueira Campos.

A vinda dos já empossados prefeito, vice e vereadores, foi um compromisso de Germano, assumido com a comunidade alemoense de fazer um evento de apresentação simbólica dos eleitos. O evento realizado na Praça da Igreja Matriz Senhor Bom Jesus das Águas (fotos) , contou com a presença da primeira dama Marisa Germano, padre, pastor e autoridades de cidades vizinhas, comunidade, lideranças locais e dos secretários de governo já nomeados.

Germano reafirmou os compromissos assumidos através do plano de governo para com a comunidade alemoense e bairros vizinhos, “ não vamos mais ouvir falar que a administração abandonou o Balneário da Alemoa, vamos ter aqui um posto avançado (sub prefeitura) com máquinas, carros e caminhões que vão dar suporte as necessidades da comunidade e bairros vizinhos. Teremos à frente desse trabalho a competência e o conhecimento do ex vereador Ari Lima, que é um grande conhecedor das principais necessidades local. Temos na nossa cartilha de governo uma página de projetos para este lugar maravilhoso que vamos estar implantando durante nosso governo”, destacou.

O vice ‘Paulão’, falou dos desafios que administração vai enfrentar em momento da Covid-19, mas que estão prontos para implantar uma nova sistemática de governo que irá entar para a história de Siqueira Campos, “não vou ser apenas um vice figurativo, atuarei ao lado do chefe do executivo para que juntos possamos traçar as melhores metas visando o bem estar da comunidade como um todo”, disse Paulão.

Germano anunciou os nomes de quatro secretários de governo, o Técnico Contábil Luiz Carlos para secretária de Administração, Aluizio Cézar para secretaria de Obras, a enfermeira Valeriane Guidio Ferreira, para secretaria de Saúde, e Elaine Cibele de Paiva para a secretaria da Educação, os diretores serão anunciados já na primeira quinzena de janeiro.

Germano, entre outros, anunciou apoio incondicional da administração na elaboração de uma parceria com a Santa Casa de Misericórdia, para fortalecer ainda mais o setor de saúde, bem como as ações de prevenção ao Coronavírus, que está presente, apresentando um alto índice de crescimento. “estamos prontos para implantarmos a administração transparente que prometemos a todos os siqueirenses”, finalizou ( Reportagem: Agência Criativa/David Batista).