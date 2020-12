A solenidade será presencial na câmara dos vereadores no centro da cidade

Estão confirmadas as posses dos vereadores (e suplentes) e do prefeito e vice reeleitos de Santo Antônio da Platina Professor Zezão (PODE) e Chico da Aramon (PMN).

Será às dez horas do dia primeiro de janeiro na sede do Legislativo local com as restrições sanitárias impostas pela pandemia.

Dos atuais edis, sete se reelegeram e apenas dois novatos foram vitoriosos: Francielle de Moraes Macedo Souza, a Fran do Salão (foto), de 39 anos e PSD, e Eduardo Ferreira (foto), de 53 anos e do PODEMOS.

Veja o perfil de Fran do Salão aqui: https://npdiario.com/cidades/santo-antonio-da-platina/vereadora-eleita-e-a-maior-surpresa-da-eleicao-platinense/

E do radialista Eduardo Ferreira neste link: https://npdiario.com/cidades/santo-antonio-da-platina/vereador-eleito-eduardo-ferreira-e-promessa-certa-na-politica-platinense/