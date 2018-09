Povoado da Platina recebe ação social da Unopar

Projeto “Compartilhando Conhecimento, Semeando Solidariedade”

Acadêmicos e Tutores da Unopar Santo Antônio da Platina realizaram uma recente ação de responsabilidade social no povoado rural Platina. O projeto intitulado “Compartilhando Conhecimento, Semeando Solidariedade” reuniu centenas de moradores da região, entre eles crianças, jovens e familiares (fotos).

O evento beneficente faz parte do calendário acadêmico da instituição, e tem como objetivo promover a integração dos acadêmicos com a comunidade local. Foram promovidas diversas brincadeiras como gincana, cama elástica, piscina de bolinhas, pintura coletiva, além de pipoca, algodão doce, sorvete e refrigerante servidos gratuitamente a todos os presentes.

Participaram acadêmicos dos cursos de Administração, Contábeis, Geografia, Serviço Social, Pedagogia, Artes, Educação Física, Enfermagem, Estética, Embelezamento, Logística, Marketing, Recursos Humanos e Gestão Financeira.

Para a diretora do polo, Andréa Martinez Dib, é papel da universidade promover o desenvolvimento social de acadêmicos e fortalecer o vínculo com a comunidade. Estamos orgulhosos com o envolvimento de toda a equipe de tutores, funcionários, acadêmicos, e felizes com a participação maciça dos moradores.

Thaíza Fernandes Satz é acadêmica do segundo semestre de Pedagogia e disse ter sido gratificante participar. Segundo ela, foi a primeira vez que esteve num trabalho social. “Não tem preço ver o sorriso estampado no rosto daquelas crianças”. A aluna ainda destacou que pretende participar de todas as próximas edições que serão promovidas.