PR-092 continua interditada parcialmente em Joaquim Távora

Pista cedeu em função do excesso de chuvas

Permanece interditada parcialmente a PR-092 neste início de tarde de domingo, dia 14, no KM 302, proximidades do Frigorífico Frangos Pioneiro, em Joaquim Távora.

A Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos está no local e o Departamento de Estradas de Rodagens do Paran, responsável pela manutenção da rodovia, trabalha para tapar o buraco que se abriu quando o asfalto cedeu por causa das chuvas.

Não há registro de acidentes.

O tráfego foi liberado em meia pista, com alternância nos sentidos.

Neste momento, o tempo com sol colabora no sentido de se agilizar a normalização.

O npdiario continuará acompanhando até a liberação integral do tráfego.