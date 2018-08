PR Motos inaugura loja no centro de Santo Antônio da Platina

Prefeito e presidente da ACESAP prestigiaram a abertura

Wagner Pelaquim e Regiane de Brito Ladeira Pelaquim, casados há quase 12 anos, possuem três filhas, Ana Beatriz, Isabella e Laura.

Eles são naturais de Cornélio Procópio e também residem no município. Formam um jovem casal, porém com grande visão empreendedora, tanto que possuem a empresa PR Motos em Cornélio Procópio, com mais de dez anos de existência, comercializando motocicletas 0km da marca Yamaha e semi novas multimarcas.

E, após análise e pesquisa de mercado, identificaram a necessidade de diversidade no segmento de motocicletas novas e semi novas para a cidade de Santo Antonio da Platina e Região e decidiram se instalar também nessa cidade, inaugurando neste sábado, dia (fotos).

Estiveram presentes, além dos colaboradores, o prefeito Professor Zezão Coelho e o presidente da Associação Comercial e Empresarial, Nelson Camargo.

A PR Motos de Santo Antonio da Platina realiza financiamento de motocicleta Yamaha com zero de entrada, financia para quem é autônomo, assalariado ou aposentado, para quem possui habilitação ou não, aceita moto usada (de qualquer marca, em bom estado) como parte de pagamento, aceita consórcio contemplado ou não (de qualquer administradora).

Rua Rui Barbosa, 1419 – Centro

Santo Antonio da Platina

Fone: (43) 3534-5565

Celular/Whatsapp: (43) 9 8813-8182

https://www.facebook.com/PRMOTOS/

Fotos: Alecsander Ferreira/Especial para o npdiario