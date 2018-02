Praça Santos Dumont será reinaugurada hoje em Andirá

Também será promovido Torneio de Truco

A prefeitura de Andirá realiza neste sábado, dia dez, a solenidade de reinauguração da Praça Santos Dumont (antiga Praça da Estação). O local público, que encontrava-se em situação bastante desestruturada, passou por uma ampla reforma, recebeu projeto novo e tornou-se um dos mais bonitos espaços públicos do centro da cidade.

O ambiente é bastante usado, principalmente, por idosos, famílias e que realizam atividades de lazer e jogos no local.

O projeto, realizado pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, sob coordenação do secretário e arquiteto André Maluzzi, consistiu na demolição, remoção e retirada e revestimento do piso de concreto, instalações elétricas, plantio de gramas, rede de água e esgoto, rampas de acessibilidade, bancos e mesas e até quiosques, para que os usuários possam realizar seus jogos protegidos do sol e chuva.

Outra ação importante, que ajudou a dar nova cara ao equipamento público, foi o trabalho de jardinagem . Flores foram plantadas em vários pontos da praça, deixando-a muito mais bonita e atrativa. A população aprovou e, mesmo antes da inauguração, que acontece neste sábado, já começaram a usufruir da nova praça. A Prefeita, Ione, Abib, estará presente no ato e convida a toda a população para prestigiar a entrega oficial da reforma.

Torneio- Neste sábado, após a inauguração, haverá, também, o 1º Torneio de Truco, realizado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, sob o comando do secretário Juraci Bernardino (Meloso) e toda equipe da Smel. O torneio será disputado por trios, com vagas limitadas No sábado passado, dia 03, a secretaria já promoveu, no local, o Torneio de Tranca, com premiação em medalhas e troféus.